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溫網》拉杜卡努意外退出混雙 讓穆雷草地大滿貫最後一舞提前結束

2024/07/06 23:20

名將穆雷。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽，37歲名將穆雷（Andy Murray）昨天在男雙惜敗，原本要備戰混雙。但穆雷的混雙搭檔拉杜卡努（Emma Raducanu）因手腕痠痛退賽，穆雷也無法找到新搭檔，因此穆雷在草地大滿貫最後一舞提前結束。

背部近期動手術的穆雷，昨天與哥哥傑米‧穆雷（Jamie Murray）的男雙組合敗退後，穆雷也在中央球場留下英雄淚，並接受網壇各界的祝福。但由於拉杜卡努退出混雙賽事，讓這場男雙成為穆雷在溫網的最後一舞。

《ESPN》報導，現年21歲的拉杜卡努曾在2023年接受手腕手術，她透過聲明表示，「很遺憾今天早上醒來，我的右手腕有些僵硬，因此我必須做出一個艱難的決定，退出今晚的混雙賽事。」這位2021年美網女單冠軍得主說道，「我很失望，因為我真的很期待能與Andy一起比賽，但我必須照顧好自己。」

拉杜卡努昨擊敗希臘第9種子莎卡莉（Maria Sakkari），相隔3年重回女單16強，她將在當地時間週日面對紐西蘭華裔球員孫璐璐。

穆雷是2013年、2016年溫網男單冠軍，也是2012年美國男單冠軍，同時也摘得2012年倫敦奧運、2016年里約奧運男單金牌。穆雷日前宣告今夏即將退休。

拉杜卡努。（路透）

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