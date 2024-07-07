溫網》經紀公司帥老闆費爸觀戰 美國新星謝爾頓創32年紀錄

謝爾頓。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽「左拍對決」，美國14種子謝爾頓（Ben Shelton）技高一籌，歷經隔日補賽終以6：7（4：7）、6：2、6：4、4：6、6：2拖垮加拿大對手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），職業生涯首闖全英俱樂部男單16強。

已退役的溫網「八冠王」費德爾（Roger Federer），穿著帥氣西裝現身第1球場，與謝爾頓的父母、經紀人一起觀看比賽，這位人氣新星正由費爸創立的經紀公司 TEAM8 負責，其父親兼教練B.謝爾頓 （Bryan Shelton ），也在1994 年打進溫網16強，包括首輪力退德國名將史提希（Michael Stich），對此謝爾頓說：「非常酷。我認為更令人印象深刻的，是他當年以排名50多爆冷擊敗世界第2強敵，很高興我們如今能夠共享這榮耀。」

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21歲的謝爾頓，激戰逾3小時強壓2021年溫網4強的沙波瓦洛夫，成為自1992年馬克安諾（John McEnroe）以來，第一位殺入草地大滿貫男單第4輪的美國左手拍。「我對自己現在的健康狀況，以及為堅持到底做好的準備充滿信心，我會奮戰到最後一刻。」締造32年紀錄的他，將與義大利新科球王辛納（Jannik Sinner）爭8強門票。

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