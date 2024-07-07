歐洲盃》英格蘭PK大戰氣走瑞士 4強組合出爐

英格蘭晉級四強。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕英格蘭今天在歐洲盃8強淘汰賽，雖在第75分鐘被對手破門，但第80分鐘靠著薩卡（Bukayo Saka）進球扳平，並在最後的PK大戰以5:3擊敗瑞士，搶下4強門票。

英格蘭在PK大戰5球全進且拿下勝利，是隊史在歐洲盃的第一次，他們曾在1996年8強對上德國，當時也曾5球全進，只是第6罰卻踢偏，最後落敗。

請繼續往下閱讀...

彷彿前一場對斯洛伐克一樣，英格蘭今天也是贏得驚險，第75分鐘被瑞士恩柏洛（Breel Embolo）率先進球，好在第80分鐘有薩卡的遠射幫助球隊逼平比分。

雙方在90分鐘的正賽沒能分出勝負，經過30分鐘的延長賽也沒人能跳出突破僵局，最後只能透過PK大戰決定贏家，瑞士在第一球就沒進處於劣勢，而英格蘭則是連進5球，成功帶走勝利，這是他們第一次在8強淘汰賽在PK戰勝出。

薩卡成為贏球最大功臣，他不僅是踢進扳平戰局的一球，在PK大戰也有進球，榮獲單場MVP，他說：「球進的時候我很開心，我不會沈溺於過去，而是專注當下，我知道很多人在我踢罰球時很緊張，但我依舊保持冷靜，接下來還有2場比賽，我相信我們可以創造歷史。」

英格蘭將與荷蘭爭奪冠軍戰門票，而另一場4強由西班牙對上法國。

薩卡。（美聯社）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法