MLB》洋基菜鳥第一人！萊斯三響砲灌7打點退紅襪助隊止4連敗

萊斯成為洋基史上第一位新人年就敲出三響砲的球員。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的洋基今天面對世仇紅襪大吐怨氣，26歲大齡新秀萊斯（Ben Rice）繳出生涯首場三響砲演出，灌進7分打點，條紋軍團全場狂掃14安，終場以14：4大勝紅襪，終結近期的4連敗。

賽前僅敲出1轟的洋基新秀一壘手萊斯，今天首局首打席就開轟，成為隊史自1962年名將崔許（Tom Tresh）之後，生涯首年就擁有至少2支首局首打席全壘打的菜鳥球員，萊斯轟不停，第5局和第7局接連敲出3分砲，此役對戰紅襪5打數3安猛打賞，皆是全壘打，狂掃7分打點，打擊率升至0.294。萊斯成為洋基隊史新人年就敲出單場三響砲的球員，也追平洋基新秀單場打點最多的紀錄，他也是自2009年海盜「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）和巨人M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）之後，大聯盟史上第3位新人年繳出三響砲的新秀。

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「我絕對不會忘記這一天，」萊斯賽後受訪表示，這場勝利對球隊很重要，而且還是擊敗他的家鄉球隊，自己非常開心，覺得很酷。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也大讚萊斯的表現非常精彩，在第一局就以全壘打奠定勝基，之後創造傳奇的一天，這對他來說是生涯非常重要的時刻，不過他一路走來總是繳出亮眼表現。

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