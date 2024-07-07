MLB》連12打數敲安再創隊史新猷 雙城強打追平大聯盟122年紀錄

米蘭達連續12打數敲安追平大聯盟紀錄。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天以9：3大勝太空人，中斷對手4連勝。雙城強打米蘭達（Jose Miranda）昨天以連續10打數敲安，打破隊史紀錄，今天在觸身球之後連續擊出2支安打，以連續12打數敲安追平大聯盟紀錄，可惜下個打席擊出左外野飛球出局，無緣再創新猷。

米蘭達7月4日對戰老虎最後打席敲出中外野安打，昨天5打數5安打，昨天對戰太空人又繳出4支4，包括1支二壘安打和本季第9轟，進帳2分打點。今天續戰太空人，3打數2安打，貢獻1分打點，首打席遭到觸身球保送，2、4兩局皆連敲出中外野安打，其中2局下在一三壘有人適時安打，打回球隊第4分，可惜6局敲出左外野飛球遭接殺，無緣打破高懸122年的大聯盟紀錄。

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米蘭達連續12打數敲安締造隊史新紀錄，同時也成為史上第4人，追平由1902年克林恩（Johnny Kling）、1938年希金斯（Pinky Higgins）和1952年卓波（Walt Dropo）所共同保持的大聯盟紀錄。

雙城今天延續昨日火燙手感，全場狂掃14安，28歲右投萊恩（Joe Ryan）先發5.2局飆8K失3分，雙城終場以9：3贏球，他也收下本季第6勝；太空人25歲右投布朗（Hunter Brown）主投6局挨12安失7分，另有6次三振，苦吞本季第6敗。

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