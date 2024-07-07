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MLB》隊史第3人！國民大物生涯首轟出爐灌5打點 助隊擊敗紅雀

2024/07/07 09:02

國民大物新秀伍德。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民與紅雀4連戰的第2場比賽，國民在主場上演煙火秀，當場敲出3發全壘打，包括國民大物新秀伍德（James Wood）的生涯首轟，且單場灌進5分打點，創下隊史的紀錄，幫助球隊已14：6擊敗對手，系列賽各拿1勝戰成平手。

國民在首局就靠著阿布拉姆斯（CJ Abrams）與魯伊茲（Keibert Ruiz）的兩發全壘打攻下4分，2局下半攻勢延續下去，在壘上兩名跑者在壘的情況下，輪到伍德上場打擊，而他相中紅中93.5英里（約150.5公里）的四縫速球，大棒一揮掃出左外野大牆之外，形成個人在大聯盟生涯的第1支全壘打，這轟飛行距離來到383英尺，擊球初速103.3英里（約166.2公里），幫助球隊再下一城。

這位超級新秀的表現還不只如此，3局下半迎來本場第3個打席，戰況來到兩人出局一、二壘有人，滿球數的情況下再度鎖定紅中速球，打出左外野方向的深遠飛球一棒送回兩分，生涯的第1支二壘安打也同場達成。

伍德今天的優異表現，讓他成為球隊（含前身）史上繼布雷斯（Victor Robles）與齊默曼（Ryan Zimmerman）後，第3位年紀在21歲以下，且單場擊出1轟、1支二壘安打並帶有5分打點的球員。

投手部分，國民先發投手戈爾（MacKenzie Gore）僅丟3.1局就失掉5分，好險牛棚及時踩住煞車，不讓失分再度擴大；紅雀明星先發林恩（Lance Lynn）則遭核爆，2.2局的投球失掉多達11分（10分自責分），讓防禦率快速飆漲到4.48，也是紅雀失利的主因。

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