MLB》隊史第3人！國民大物生涯首轟出爐灌5打點 助隊擊敗紅雀

〔體育中心/綜合報導〕國民與紅雀4連戰的第2場比賽,國民在主場上演煙火秀,當場敲出3發全壘打,包括國民大物新秀伍德(James Wood)的生涯首轟,且單場灌進5分打點,創下隊史的紀錄,幫助球隊已14:6擊敗對手,系列賽各拿1勝戰成平手。

國民在首局就靠著阿布拉姆斯(CJ Abrams)與魯伊茲(Keibert Ruiz)的兩發全壘打攻下4分,2局下半攻勢延續下去,在壘上兩名跑者在壘的情況下,輪到伍德上場打擊,而他相中紅中93.5英里(約150.5公里)的四縫速球,大棒一揮掃出左外野大牆之外,形成個人在大聯盟生涯的第1支全壘打,這轟飛行距離來到383英尺,擊球初速103.3英里(約166.2公里),幫助球隊再下一城。

這位超級新秀的表現還不只如此,3局下半迎來本場第3個打席,戰況來到兩人出局一、二壘有人,滿球數的情況下再度鎖定紅中速球,打出左外野方向的深遠飛球一棒送回兩分,生涯的第1支二壘安打也同場達成。

