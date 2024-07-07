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NBA》拒絕熱火21億大約 射手馬丁與七六人簽下4年約

2024/07/07 08:59

馬丁。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火射手馬丁（Caleb Martin）上週傳出拒絕母隊所提出的5年6500萬美元（約新台幣21億）的報價，選擇以4年3200萬美元的合約加盟七六人（約新台幣10億）。

身高6呎5吋的28歲前鋒馬丁在2019年投入選秀會，想不到乏人問津只好從發展聯盟開始打滾，直到2021年才正式加入熱火，在2022年簽下3年2000萬美元的合約，這是他生涯首份保障合約。

馬丁在2023年季後賽一鳴驚人，在主力射手赫爾羅（Tyler Herro）因傷無法上陣的情況下，馬丁扛下得分重任，並在東部冠軍戰綻放光芒，搶七大戰攻下26分，成為熱火晉級總冠軍賽的重要功臣。馬丁在東部冠軍賽轟下135分，成為NBA史上在分部決賽、總冠軍賽攻下最多分的落選球員。

馬丁上季出賽64場，其中有23場為先發，場均10.0分是生涯單季新高，另有4.4籃板和2.2助攻，三分球命中率為34.9％。

馬丁加盟七六人之後，可能會擔任球隊先發大前鋒一職，加入由P.喬治（Paul George）和恩比德（Joel Embiid）所組成的前場。七六人再補進馬丁之後，選擇裁掉里德（Paul Reed）。

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