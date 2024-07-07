MiLB》李灝宇連續5場比賽敲安 莊陳仲敖先發兩局無失分

李灝宇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎2A且有「台灣怪力男」之稱的好手李灝宇，今日面對守護者2A的比賽4個打數敲出1支安打，連續5場比賽敲出安打，不過最終仍以2：8敗給守護者。

李灝宇本場鎮守二壘打第2棒，前兩打席都打出飛球出局，來到5局下半兩人出局，面對先發投手戴凡波特（Lindsay Davenport）的紅中球路，掃出左半邊的穿越安打，但可惜下一棒的隊友霍頓（Jake Holton）遭到三振，無法幫助球隊跑回分數。

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8局下半第4個打席擔任首棒打者，面對紅中較高位置的球路打到左半邊的界外區交由一壘手接殺出局，也完成今日的比賽工作。李灝宇本場繳出4之1的成績，目前連續5場比賽都有安打表現，打擊率維持在.299，整體進攻指數OPS則稍微降低來到.881。

其他台灣好手在今日同樣也有出賽，在運動家高階1A的莊陳仲敖先發2局無失分，防禦率2.05；仍於紅人新人聯盟打拚的林盛恩，本場3打數沒有敲出安打，中斷個人連續3場比賽有安打的紀錄，不過打擊率仍維持優異的.330；另外效力海盜2A的鄭宗哲在8局上半接替守備，下個半局有過1次的打擊機會，可惜最終吞下三振，OPS降低至.729。

莊陳仲敖。（資料照，記者廖耀東攝）

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