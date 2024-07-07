MLB》2長打一吐悶氣、5打席全上壘！大谷翔平開砲聽牌200轟

大谷翔平敲出本季第28轟。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛滿30歲的道奇日籍球星大谷翔平近日打擊手感冰冷，前兩戰狂吞6K，近11打數無安打，今天再戰釀酒人一吐悶氣，5打席全上壘，更擊出一支三壘安打和本季第28轟，幫助道奇以5：3擊敗釀酒人，拿下2連勝。大谷翔平生涯共累積199轟，只差一支全壘打就能達成200轟里程碑。

Shohei Ohtani's NL-leading 28th HR of the year was CRUSHED! pic.twitter.com/kTOxuaWqqI — MLB （@MLB） July 7, 2024

大谷翔平今天前3打席分別靠著保送、觸身球和四壞球保送上壘，2局上更是成功盜上二壘，本季第18盜出爐，6局下第4打席敲出直擊全壘打的右外野三壘安打，本季第3支，也終結了近11打數無安打的小低潮，8局下更從27歲釀酒人牛棚左投哈德森（Bryan Hudson）手中敲出中外野陽春砲，本季第28轟出爐。這一轟擊球初速為109.9英哩，飛行距離為430英呎。

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大谷翔平此役2打數2安打，另有3次保送，5打席全上壘，打擊率回升至0.316，本季仍以28轟穩居國聯全壘打王。

大谷翔平敲出本季第28轟。（美聯社）

釀酒人首局先馳得點，道奇下個半局就展開回擊，攻下3分，包括明星捕手史密斯（Will Smith）的超前2分砲，本季第15轟出爐，連續4打數開轟，成為道奇隊史第3位達成這項壯舉的球員，也是大聯盟捕手第3人，連2場敲出4轟則是隊史捕手第4人。

釀酒人霍斯金斯（Rhys Hoskins）和耶利奇（Christian Yelich）分別在4、8兩局敲出陽春砲扳平戰局，但道奇瓦加斯（Miguel Vargas）8局下代打敲出致勝超前轟，大谷也補上本季第28轟鎖定勝局，道奇終場以5：3擊敗釀酒人。

史密斯連續4打數開轟。（法新社）

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