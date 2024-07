MLB》2長打一吐悶氣、5打席全上壘！大谷翔平開砲聽牌200轟

大谷翔平敲出本季第28轟。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕剛滿30歲的道奇日籍球星大谷翔平近日打擊手感冰冷,前兩戰狂吞6K,近11打數無安打,今天再戰釀酒人一吐悶氣,5打席全上壘,更擊出一支三壘安打和本季第28轟,幫助道奇以5:3擊敗釀酒人,拿下2連勝。大谷翔平生涯共累積199轟,只差一支全壘打就能達成200轟里程碑。

Shohei Ohtani's NL-leading 28th HR of the year was CRUSHED! pic.twitter.com/kTOxuaWqqI