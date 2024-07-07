NBA》布朗尼夏季聯賽首秀貢獻4分 老爸詹姆斯21年前初登場拿14分

布朗尼。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）愛子布朗尼（Bronny James）今在夏季聯賽迎來披上湖人戰袍首秀，上場22分鐘9投2中、僅拿4分。

布朗尼在今年選秀次輪獲得湖人隊青睞，新球季將實現史無前例父子同台，日前也與湖人簽下4年價值790萬美元（約2.5億台幣）合約。

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湖人今在勇士主場與國王進行夏季聯賽賽事，布朗尼先發出賽，開賽前3次出手都落空，第二節中段先上演一次抄截，接著在此節倒數5分51秒時上籃得手幫助球隊追到31：31。

布朗尼今9投2中，外線3投0中、罰球2投0中，拿下4分、2籃板、2助攻、1抄截，正負值為-15。今年湖人首輪指名柯奈特（Dalton Knecht）上場27分鐘拿下12分。

布朗尼無可避免與父親拿來比較，《ESPN》今也在報導裡回顧詹姆斯當年表現，2003年他以選秀狀元之姿降臨騎士後，在夏季聯賽初登場拿下14分、7籃板、6助攻。

布朗尼賽後表示，沒有預料到會獲得灣區球迷如此大的歡迎，盛讚現場氣氛超乎自己想像，針對今天的初登場則說，「我進入到新的層級的第一戰都會很緊張，但當比賽開始、逐漸適應節奏後，我知道我就只是在打籃球，這一點不會改變，因此我會慢慢克服。」

湖人G聯盟教練強森（Dane Johnson）對於布朗尼首秀指出，「他只需要不斷學習、不停練習、了解自己的能力，例如攻擊籃框時可以多用一點肩膀的力量、或者從別人身上建立優勢，就可以擁有更多信心。」

布朗尼。（美聯社）

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