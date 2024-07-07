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加拿大賽》林芝昀／許尹鏸在「台灣內戰」3局勝出 力拚500賽首冠

2024/07/07 12:03

林芝昀／許尹鏸。（資料照，取自土地銀行羽球隊官方臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕超級500系列加拿大羽球公開賽女雙4強上演「台灣內戰」，最終由林芝昀／許尹鏸以21：13、11：21、21：19擊敗謝沛珊／洪恩慈，挺進冠軍賽，也創下兩人在500系列賽的最佳成績

世界排名45的林芝昀／許尹鏸在去年8月開始合作，兩人在去年超級100高雄大師賽、超級300南韓大師賽都打進4強，今年在波蘭國際挑戰賽打下首冠，這次在加拿大賽也寫下在超級500賽的最佳成績。

世界排名314名的謝沛珊／洪恩慈則是在6月高雄大師賽首次合作，兩人赴美征戰在美國公開賽挺進16強，並在加拿大賽力壓世界排名22的印度組合喬莉（Treesa Jolly）／戈比昌德（Gayatri Gopichand），驚奇闖4強。

雙方曾在今年高雄大師賽交鋒，當時林芝昀／許尹鏸以直落二勝出，今兩組人馬再度狹路相逢，林芝昀／許尹鏸也把握對戰優勢，在首局以21：13勝出，只是換邊卻被壓著打，讓謝沛珊／洪恩慈以21：11扳回一城。

決勝局雙方互有領先，林芝昀／許尹鏸在18：17領先時連拿2分，卻錯過2個賽末點，好在20：19時有頂住壓力，以21：19成功關門，也搶下兩人生涯首張超級500賽的冠軍戰門票，明要對上世界排名第10、日本頭號種子的岩永鈴、中西貴映。

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