MLB》禁賽期滿後回歸戰場並關門成功 大都會守護神：對各位很抱歉

大都會守護神狄亞茲。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會與海盜4連戰的第2場賽事，先發投手皮特森（David Peterson）雖表現不佳，但靠著牛棚輪番壓制之下，終場以5：2擊敗海盜，系列賽各拿下1勝，而這群勞苦功高的牛棚投手中，也包括熬完10場禁賽後歸隊的當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）。

狄亞茲在美國時間6月23日面對小熊時上場關門，卻被裁判抓到使用外部物質而遭到驅逐出場，並被判處10場禁賽，今天禁賽期滿後回歸賽場，並在有救援點的情況下上場投球，最終順利關門，並拿下個人第8次的救援成功。

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狄亞茲的歸隊無疑是為大都會的牛棚戰力注入一劑強心針，總教練門多薩（Carlos Mendoza）也坦言，當你知道有狄亞茲能為球隊把關第9局，對於整場比賽的感覺完全不同，「這讓我能夠更積極一點做出提前換下皮特森的決定。歸功於今日的牛棚，這是一場漂亮的勝利。」

久違的再次出賽，狄亞茲表示自己並不感到緊張，「我感覺非常好。當下我準備充足了，但在丟到克魯茲（Oneil Cruz）之後變得有點急躁，不過我重新整理後繼續試著投好每一顆球。」

對於被禁賽後無法幫助球隊貢獻，狄亞茲也向大家道歉，他說：「我對各位很抱歉，因為我拋棄了他們10天，從此之後，我回來與大家同在了。他們依舊在我身後幫助我，每件事都太棒了。」

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