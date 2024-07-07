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奧運男籃》詹姆斯練球太拚讓柯爾印象深刻 喊話美國隊唯一目標奪金

2024/07/07 14:04

詹姆斯。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕從19歲就參與第一次奧運，到現在即將邁入40歲第4度打奧運，詹姆斯（Lebron James）的求勝企圖心依舊相當旺盛，他表示，自己代表美國隊參戰巴黎奧運，就是要帶回金牌。

詹姆斯在2004年雅典奧運拿下銅牌，2008年、12年勇奪金牌，之後兩屆奧運都缺席，如今在相隔12年後再參戰巴黎奧運，他說：「我依舊有高水準表現，而且我還是愛籃球，況且美國隊對我很好，所以我覺得這個夏天能與大家一起奮戰是很重要的事。」

即使已經要邁入不惑之年，且已經不缺任何榮耀，詹姆斯今天在美國男籃首次訓練還是很拚，讓美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）都印象深刻，他還跟曾與詹姆斯合作過的教練泰倫魯（Tyronn Lue）、史波斯查（Erik Spoelstra）確認，「我說，他這樣是正常的嗎？他們跟我說，他每天都是這樣。」

美國男籃去年世界盃無緣金牌，這次奧運志在雪恥，並捍衛在世界籃壇的地位，完成5連霸。球隊陣容星光熠熠，以詹姆斯為首，加上杜蘭特（Kevin Durant）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）、柯瑞（Stephen Curry）、A.戴維斯（Anthony Davis）、布克（Devin Booker）、塔圖姆（Jayson Tatum）、艾德巴約（Bam Adebayo）、恩比德（Joel Embiid）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）及雷納德（Kawhi Leonard）。

詹姆斯表示，會加入美國男籃的原因很簡單，就是要有個愉快的夏天，而他也喊話，球隊的唯一目標就是金牌。

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