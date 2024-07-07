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舞蹈》大可Dance Your Style台灣大賽奪冠 11月9日出征印度爭奪世界第一

2024/07/07 14:59

大可一路過關斬將，奪下Red Bull Dance Your Style 台灣年度冠軍。（Red Bull 提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕Red Bull Dance Your Style台灣大賽於台北市信義區ATT 4 FUN 前廣場登場，最終由擅長Waacking、Voguing的Bogie（大可），一路過關斬將，獲得現場觀眾評審的青睞，奪下台灣冠軍的寶座，他將於11月9日代表台灣前往印度孟買，全球舞者同台競技、爭奪世界第一的榮耀。

街舞盛事 Red Bull Dance Your Style 是一場無差別舞風的即興對抗賽，全台頂尖舞者以流行歌曲即興迎戰對手。冠軍賽由三度挑戰大賽舞台的 Bogie（大可）對戰來自 IP LOCKERS 的 Benson（陳炳勲）。Bogie不僅與對手Benson互動，更以強力的上肢力量使出揮臂動作、各迅速的旋轉和轉身，在最後一回搭配 DJ 播放的經典華文舞曲《三天三夜》，完美展現 Waacking、Voguing 的流暢舞姿，其華麗手勢和精湛舞技將全場氣氛推向最高潮，最終奪下 2024 年度台灣冠軍。

大可表示：「我無法相信我做到了，今天真的非常緊張，感覺自己就像是情緒角色『阿焦』。但是因為我熱愛表演，這個舞台就是最能展現我的地方，感謝所有觀眾的支持和信任。」大可 認為自己獲勝的關鍵在於做自己，享受比賽。對於即將代表台灣前往印度孟買參加世界總決賽，他也期許自己：「我希望透過我的舞蹈，讓世界看到台灣，讓大家知道有一位來自台灣的 Waacker。」

自2019年起舉辦的Red Bull Dance Your Style，本屆集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、Tutting、Popping、Locking 多元舞蹈風格，由 DJ Afuro George 街舞圈經典歌曲，放送時下最流行的單曲，考驗現場參賽舞者對於主流音樂掌控性及反應。

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