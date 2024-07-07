NBA》潰堤！中國男籃慘輸國王夏季聯隊51分 中媒質疑「5上5下」調度

中國男籃慘敗國王夏季聯隊51分。（取自NBA X）

〔體育中心/綜合報導〕2024年NBA夏季聯賽登場，國王今兵分兩路，2隊與湖人交手，1隊則和中國男籃對決，其中國王1隊以101：50超級懸殊的比分差大勝中國男籃。慘輸51分的結果讓中國球迷備感失望，同時中國主帥郭士強的調度也引來批評。

國王1隊首節就狂轟31分，上半場打完得到52分；反觀中國男籃半場僅拿29分，下半場更只得到21分，跟國王單節最低21分一樣。而中國男籃全場投籃命中率僅32.3%，三分命中率更是可憐的12.5%，且先發5人合計僅得到10分。

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中媒指出，中國男籃主帥郭士強此役採用「5上5下」的調度策略，這過去是前中國男籃主帥杜鋒於CBA執教所採用的戰術，能幫助球隊在例行賽中保持高強度比賽節奏與球員體能。但郭士強如法炮製不成，反倒讓球隊慘敗，讓中媒質疑這種戰術在國際賽場上是否合適，甚至反而讓人認為球隊缺乏明確核心與方向。

中媒表示，「5上5下」戰術或許在CBA能取得不錯成效，但在國家隊缺乏默契和整體性的情況下，最終只會適得其反。尤其在國際賽場上面臨實力更強的對手，過於頻繁的輪替反而打亂球隊節奏。「畢竟是CBA，這種戰術一旦用在實力差距大的對手就不奏效了。」

賽後郭士強表示，考量到時差原因，由於球隊飛到當地不到24小時就開始高強度比賽，以及體能上的分配，所以才選擇採用「5上5下」的戰術。

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