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中職》安芝儇化身全國電子一日店長 驚爆好友趙娟週壓力太大哭了

2024/07/07 16:00

粉絲相當捧場，聲控電扇從1千元起標，得標者（中）以7千元買下。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕職棒台鋼雄鷹最強外掛安芝儇與Mingo朴旻曙，今天（7日）化身一日店長，出現在全國電子高雄民族店，吸引上百粉絲到場，安芝儇並驚爆剛加入統一獅啦啦隊Uni Girls的好友趙娟週，因為壓力太大哭了!

全國電子7月5日至14日破盤期間，全館家電9折滿額再送冰箱，指定大家電65折起，高雄民族店今天下午特別邀請有「最強外掛」稱號的安芝儇，與「清純精靈」Mingo，聯手擔綱一日店長，與大批粉絲分享家電清涼小撇步，吸引眾多粉絲到場。

高雄夏天氣溫炎熱，剛宣布定居高雄月餘的安芝儇性感說:「高雄很Hot，我也很Hot!」，她並不藏私與粉絲傳授她的抗暑妙招，現場使用果汁機親手特調「養樂多冰沙」，粉絲爭相品嚐；Mingo也分享對抗炎熱氣候的神器「電風扇」。

對於好友趙娟週加入統一獅啦啦隊Uni Girls，這兩天已在大巨蛋應援，覺得她表現怎樣?安芝儇說，恭喜娟週加入統一獅，在大巨蛋完成應援，她有跟趙娟週聊過，知道她在短時間內要準備很辛苦，但看到影片趙娟週很開心，也替她感到開心。

安芝儇表示，其實趙娟週「前兩天壓力很大，哭了!」她要鼓勵趙娟週，擦乾眼淚堅持下去，最後這個眼淚一定會化成很好的收穫。

Mingo則覺得，趙娟週很適合橘色，橘色不是每個人都有辦法駕馭的，有機會見到她的話，會給她一個擁抱。

媒體問說「台鋼雄鷹的兩位旅日選手王柏融、吳念廷，比較喜歡哪一位?」安芝儇尷尬回「硬要選有點困難，希望兩位全都加油」； Mingo則坦言，王柏融已經有很多粉絲，她決定多為吳念庭加油。

現場家電競標時，粉絲相當捧場，一台聲控電扇從1千元起標，得標者以7千元買下；一冰沙機也是1千元起標，安芝儇與Mingo加碼在機身附上唇印，最後以6600元賣出。

安芝儇（左）與Mingo（右）開場舞火辣。（記者葛祐豪攝）

台鋼雄鷹最強外掛安芝儇（左）、Mingo朴旻曙（右），今天化身全國電子一日店長。（記者葛祐豪攝）

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