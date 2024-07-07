網球》網球面臨危機 喬科維奇談大滿貫制度主動拋出問題

喬科維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）在談及大滿貫的五盤三勝制度，同時他也點出網球發展面臨嚴峻挑戰，得在基層俱樂部和巡迴賽做得更好才行。

喬科維奇表示，網球是一項歷史悠久的運動，在全球觀看人數排前第3或第4，但就受歡迎程度，進行商業化並吸引資本這方面，網球只排在第9或第10，因此還有很大的發展空間。

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喬科維奇認為，現在急需增加打網球的球員，「我很少在媒體看到報導這樣的事，全球包括男女單打、雙打加起來只有350名到400名左右的運動員以網球為生，這讓我感到擔憂。我們焦點總放大滿貫冠軍，或是其他大賽，但基礎面呢？我們這方面做得很差。」

作為一項全球化運動，喬科維奇認為，現階段並沒有讓更多人變得更容易接觸網球，「尤其是在我的國家，沒有大滿貫賽或歷史底蘊，也沒有大筆預算，所以我認為我們應該團結起來，打造一個良好基礎，好比俱樂部。」

喬科維奇指出，網球或許是所有球拍運動的王者，但在俱樂部方面卻面臨消失的困境，隨著匹克球和板網球的興起，現在有的網球俱樂部會將球場改建成這兩個運動項目的球場，畢竟一個網球場可以蓋三個板網球球場，對俱樂部老闆會更有效益。

對於五盤三勝制的問題，喬科維奇則認為，應該維持大滿貫的傳統，或許第一輪可以打三盤，但之後到了第四輪仍得維持五盤三勝，因為這是大滿貫的精髓。

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