晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

歐洲盃》英格蘭vs瑞士推小分和局 最終由英格蘭出線

2024/07/06 01:53

英格蘭隊（美聯社）

比賽時間：07/07 00：00 〔8強淘汰賽〕英格蘭vs瑞士

從兩隊的交戰紀錄來看，英格蘭佔據絕對的上風，兩隊過往共交手27次，英格蘭勝出19場，出現了5次平局，瑞士僅贏下了3場。值得一提的是，瑞士上一次擊敗英格蘭的時間還要追溯到1981年5月，自此之後兩隊13次的交手，英格蘭贏了10次，並出現3場的和局。而兩隊最近的5場對戰，英格蘭更是取得了5連勝。

英格蘭
在本屆賽事的表現較為平庸，比賽內容並未打出原先外界預期的統治力。十六強對陣斯洛伐克一戰，正規時間險些敗北，下半場傷停補時將比賽拖至延長賽，而後才將比賽給逆轉。戰術選擇上還不明朗，上一戰後場在輸送、推進上遇到了不少的問題，四後衛陣型效果似乎不盡人意，有改用三後衛的可能性。陣中的焦點球星：金球獎的有力競爭者貝林漢姆（Jude Bellingham）、隊長凱恩（Harry Kane）、兵工廠的右翼球星薩卡（Bukayo Saka）、曼城的進攻好手福登（Phil Foden）。

瑞士
十六強將衛冕冠軍義大利2：0淘汰，當前狀態十分出色，是目前本屆賽事最大的一匹黑馬。戰術上擅長防守反擊，以中、後場的精準傳球以及前鋒的高速推進聞名，先發球員皆來自五大聯賽。陣中的焦點球星：瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）、國際米蘭的當家門將索莫（Yann Sommer）、曼城的防守悍將阿肯基（Manuel Akanji）、奧格斯堡的左翼好手巴爾加斯（Ruben Vargas）。

賽果預測
本場比賽雙方會踢得比較保守，控球率英格蘭會略高於瑞士，可能會是一場比拚防守的對戰，兩隊射門次數不會太多，可能定位球、角球會是比賽勝負的關鍵。筆者看好小比分和局，英格蘭加時賽勝出。（特約作者：Sean）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。