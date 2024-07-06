歐洲盃》英格蘭vs瑞士推小分和局 最終由英格蘭出線

英格蘭隊（美聯社）

比賽時間：07/07 00：00 〔8強淘汰賽〕英格蘭vs瑞士





從兩隊的交戰紀錄來看，英格蘭佔據絕對的上風，兩隊過往共交手27次，英格蘭勝出19場，出現了5次平局，瑞士僅贏下了3場。值得一提的是，瑞士上一次擊敗英格蘭的時間還要追溯到1981年5月，自此之後兩隊13次的交手，英格蘭贏了10次，並出現3場的和局。而兩隊最近的5場對戰，英格蘭更是取得了5連勝。

請繼續往下閱讀...

英格蘭

在本屆賽事的表現較為平庸，比賽內容並未打出原先外界預期的統治力。十六強對陣斯洛伐克一戰，正規時間險些敗北，下半場傷停補時將比賽拖至延長賽，而後才將比賽給逆轉。戰術選擇上還不明朗，上一戰後場在輸送、推進上遇到了不少的問題，四後衛陣型效果似乎不盡人意，有改用三後衛的可能性。陣中的焦點球星：金球獎的有力競爭者貝林漢姆（Jude Bellingham）、隊長凱恩（Harry Kane）、兵工廠的右翼球星薩卡（Bukayo Saka）、曼城的進攻好手福登（Phil Foden）。

瑞士

十六強將衛冕冠軍義大利2：0淘汰，當前狀態十分出色，是目前本屆賽事最大的一匹黑馬。戰術上擅長防守反擊，以中、後場的精準傳球以及前鋒的高速推進聞名，先發球員皆來自五大聯賽。陣中的焦點球星：瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）、國際米蘭的當家門將索莫（Yann Sommer）、曼城的防守悍將阿肯基（Manuel Akanji）、奧格斯堡的左翼好手巴爾加斯（Ruben Vargas）。

賽果預測

本場比賽雙方會踢得比較保守，控球率英格蘭會略高於瑞士，可能會是一場比拚防守的對戰，兩隊射門次數不會太多，可能定位球、角球會是比賽勝負的關鍵。筆者看好小比分和局，英格蘭加時賽勝出。（特約作者：Sean）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法