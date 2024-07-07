NBA》「湯神」交易案正式完成！ 竟締NBA史上首見紀錄

K.湯普森。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在K.湯普森以先簽後換方式加入獨行俠後，勇士與獨行俠的高層之間仍在為了壓低團隊薪資努力，最終這一筆看似普通的先簽後換最後竟締造一項罕見紀錄。

獨行俠於今天宣布與勇士以先簽後換的方式以3年5000萬的價碼簽下K.湯普森外，同時表示這筆交易最終將有六隊共同完成，而這也將是NBA史上首次六隊交易。

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除獨行俠與勇士外，參與其中的還有同樣為先簽後換從七六人前往勇士的希爾德（Buddy Hield）、從灰狼加入勇士的K.安德森（Kyle Anderson），此外黃蜂也參與這筆交易，擔任吃下J.格林（Josh Green）、傑克森（Reggie Jackson）兩位薪資的工作，並獲得兩個第二輪選秀籤，灰狼獲得一個二輪籤、二輪互換權及現金，七六人則獲得一張二輪籤，而金塊則獲得現金。

勇士在完成這筆交易後，也成功替柯瑞（Stephen Curry）找到一位更年輕且三分能力出色的射手，同時也找到了堪用的替補戰力K.安德森，此筆交易完成後，勇士成功透過陣容重組的方式來為球隊注入新的活力與改變，而K.湯普森也能夠在獨行俠迎接新的開始。

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