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中職》砲轟獅隊大物左投、前旅美好手！兄弟張仁瑋二軍單場雙響砲

2024/07/07 18:08

張仁瑋。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今以6：0完封統一獅二軍，兄弟內野大物張仁瑋此役手感火燙，上演單場雙響砲，貢獻3分打點，本季在二軍的復健賽狀況頗佳。

21歲張仁瑋是兄弟2021年第3指名的潛力大物，不過去年在冬季聯盟傷到腳踝，本季直到6月16日才在二軍開始復健賽。

張仁瑋此役擔任開路先鋒鎮守二壘，首局首打席就從獅隊20歲先發大物左投林詔恩手中開轟，幫助球隊先馳得點。3局上張仁瑋第2打席擊出右外野飛球出局，兄弟在4局上又靠著楊祥禾適時二壘安打再下一城。

5局上張仁瑋面對獅隊第二任投手宋文華，將1局上的打席複製貼上，再度炸出一發陽春砲，隨後林書逸與蘇緯達又接連敲安，兄弟單局再添2分。張仁瑋6局上第4打席擊出二壘滾地球出局，進帳1分打點。7局上兄弟又進帳1分保險分，7局下獅隊林泓弦率先敲安，但張皓崴遭三振後，主審宣布裁定比賽。

張仁瑋此役4打數2安打，2支都是全壘打，貢獻3分打點，賽後二軍打擊三圍高達.389/.425/.667，攻擊指數1.092，累積3轟、8分打點。另外，兄弟此役先發投手鄭凱文，主投5.2局被敲5安，投出3次三振與1次保送，沒有失分拿下勝投，賽後防禦率1.23。

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