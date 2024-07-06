歐洲盃》荷蘭vs土耳其有機會大量進球 荷蘭笑到最後

荷蘭橘色軍團（美聯社）

比賽時間：07/07 03：00 〔8強淘汰賽〕荷蘭vs土耳其



單從兩隊的交戰紀錄來看，雙方勝率接近，荷蘭略高一些。兩隊過往共交手14次，荷蘭勝出6場，土耳其贏下了4場，出現了4次平局。而雙方最近5次的交手紀錄中，雙方各贏下2場比賽，僅出現了1次平局。

荷蘭

十六強3：0擊敗羅馬尼亞，雖然僅以小組賽第三的排名進入淘汰賽，但球隊當前的狀態算是非常出色。戰術上常常採取上半場以防守為主，下半場再轉守為攻。目前荷蘭隊最大的問題在於中場，缺少了德容（Frenkie de Jong）後，攻防兩端明顯無法如以往般絲滑流暢。陣中的焦點球星：荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）、同樣效力於利物浦的進攻好手哈克波（Cody Gakpo）、效力於馬德里競技的前鋒德佩（Memphis Depay）。

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土耳其

十六強2：1爆冷擊敗奧地利，且是在隊長恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）被禁賽的情況下取得勝利。戰術上很有可能和上一場相同，上半場拚對攻，下半場再轉大巴防守，想辦法將比賽拖入加時，甚至是十二碼大戰。值得一提的是，上一場比賽土耳其後衛德米拉爾（Merih Demiral）一人獨自射入兩顆進球，且兩次皆是靠著角球後的進攻取得入球。陣中的焦點球星：土耳其隊長恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）、皇家馬德里的鋒線好手居萊爾（Arda Güler）、尤文圖斯的左翼前鋒耶爾德茲（Kenan Yıldız）。

賽果預測

本場比賽荷蘭占據較大的優勢，因為荷蘭在處理對手擺大巴防守，有自己的一套破解辦法，且土耳其的主要進攻手段是依靠角球、定位球，但荷蘭剛好是處理這種球路的高手。筆者認為本場比賽可能會出現大量的進球，最終由荷蘭勝出。（特約作者：Sean）

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