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中職》陳鏞基辦大巨蛋史上最大球迷見面會 自爆與新血間有代溝

2024/07/07 17:43

陳鏞基。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，今日賽前下週六即將生日的陳鏞基與球迷同慶，全場近千位觀眾參與同樂，堪稱大巨蛋史上最大球迷見面會。

活動開始，陳鏞基以前陣子統一獅「ㄊ一ㄕ小學堂」主題日，紅豆妹提及的「鏞基uncle」自我介紹，球團更邀請與陳鏞基有「金庸連線」之稱的胡金龍擔任神秘嘉賓上台送蛋糕，讓觀眾驚喜不已，紛紛拿起手機拍照錄影。原先胡金龍有意想對陳鏞基砸蛋糕，但礙於還有賽事便作罷，也展現陳鏞基與胡金龍間感情很好。

陳鏞基與胡金龍雖然曾效力於不同隊伍，但兩人感情堅若磐石，平時也會一起去打高爾夫。胡金龍在前年轉戰統一獅，再現「金鏞連線」，陳鏞基說：「我跟他每天都會逗嘴，越吵感情越好，到球場都會互虧彼此。」再度同隊，也讓陳鏞基與胡金龍的感情更加深刻。

陳鏞基從尚未有大巨蛋到還能以球員身分進入大巨蛋比賽，他覺得很幸福，有機會能在台灣第一顆巨蛋比賽，大家要好好珍惜，也開玩笑表示，因為在室內比賽有冷氣，比完賽更不想離開球場。

陳鏞基已為統一獅貢獻逾十年，期間也進來許多新血，對於他與年輕選手間是否有趣事發生，他說：「有次比完賽跟幾位年輕人去吃飯，他們當時在玩手遊，提到『吃雞』的時候，我就想融入他們的話題，就跟他們分享有間炸雞店很好吃，他們全部笑出來，跟我解釋說那是電動遊戲。」讓現場球迷哄堂大笑。

陳鏞基。（記者方賓照攝）

活動結束前，看台區還有鏞基鐵粉特別致贈「鏞基安口　聖誕千秋」和「叫我葛格」的值星背帶，陳鏞基也感謝球迷們支持統一獅與中華職棒，希望球迷把握好場地進場看球，之後會更努力以好表現回饋給球迷。

連續2天統一獅賽前特別在臺北大巨蛋場內應援看台舞台區，舉辦OPEN家族慶生拍照會及統一獅選手慶生會，透過大螢幕畫面即時現場畫面，讓大巨蛋場內的球迷都能參與本次見面面活動，也是中職首支球隊將賽前活動移到場內進行，讓每一位來球場球迷都能在舒適的環境參與活動。

統一獅總經理蘇泰安表示：「本次球隊首度來到臺北大巨蛋擔任主場賽事，球隊也規劃許多不同特色的美食和活動服務球迷，讓球迷能夠在大巨蛋舒適環境參與不同的活動，這三天球迷也給予許多不同活動經營的建議，球隊未來再次來到臺北大巨蛋擔任主場也會改進缺點持續修正，提供更完善的服務。」

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