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中職》陳聖平空降游擊 玉木朋孝坦言心疼許哲晏

2024/07/07 17:18

陳聖平、許哲晏。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅火速開箱陳聖平，今天同樣擔任九棒游擊，下半季3場都擔綱先發游擊。雖然他在小聯盟打到2A層級，但一軍守備暨跑壘教練玉木朋孝坦言，感覺（進度）有點太快，應要更循序漸進來幫助陳聖平，「畢竟要邊育成邊渴望贏球是不容易的。」

玉木朋孝評價陳聖平的傳球能力很好，守二壘會有點可惜，但腳步還沒有達到他希望的程度，「我還沒有調整他太多東西，先給他基本的課題去成長，關於腳步、傳球方法、接球技術等等，都會再慢慢幫助他。」

陳聖平才剛報到，玉木朋孝直言還在觀察中，但也期許他先「學好棒球」，比如說學會分析打者腳程，判斷守位要往前或是往左右，「必須要把知識先內化，把球學好再來求技術，這樣才會走得更長遠。」

玉木朋孝不諱言，應該要循序漸進來幫助陳聖平，「我再舉個例子，你們覺得（林）佳緯怎麼樣？如果再更循序漸進一點，是否對未來表現更好？雖然他在一軍初登場就敲4安打，但並不是一直都在這麼好的狀態，開季到現在是下降的狀態。」

陳聖平下半季前3戰都守游擊，玉木朋孝坦言，對許哲晏有點心疼，雖然他打擊率在下修，但上半季用很多守備幫助球隊守下勝利，對上半季冠軍是有一定的貢獻度，「我知道大家都想開箱，但哲晏上半季帶動我們球隊勝利功不可沒。」

玉木朋孝澄清，並非對選手的調度和起用感到有疑問，而是希望選手有更好的成績，讓他們在職業生涯發展更好，才會希望能循序漸進培養選手。

玉木朋孝。（記者方賓照攝）

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