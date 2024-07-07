MLB》道奇王牌有望首度入選明星賽！ 官網列出多位候選人

葛拉斯諾本季投球局數與表現都相當穩定，有機會生涯首度入選明星賽。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日前大聯盟剛釋出本屆明星賽的先發野手名單，官網記者雷奇（Will Leitch）今天以10位可能首度入選明星賽的球員為題，撰文提到10位（實際上為11位），有機會在今年首次入選明星賽的球員。

文中提到道奇本季王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），雷奇表示或許他會讓人覺得已經入選過明星賽，不過葛拉斯諾沒有入選過明星賽並不令人意外，因為他生涯9年最多只在去年投到120局。不過今年葛拉斯諾有機會在明星賽前就投超過120局，且本季葛拉斯諾的表現相當有效率，109局飆出143K，拿下8勝5敗，防禦率3.47，很有機會在本季首度入選明星賽。

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除了葛拉斯諾外，雷奇還點名釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames），勇士隊先發投手羅培茲（Reynaldo López）以及終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），皇家隊先發魯戈（Seth Lugo），大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo），紅襪外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）、金鶯外野手桑坦德（Anthony Santander）、費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、響尾蛇一壘手沃克（Christian Walker），以及老虎先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）有機會在生涯首度入選明星賽。

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