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中職》兄弟好強！大巨蛋3戰橫掃統一獅 創暌違10年紀錄

2024/07/07 19:46

中信兄弟3連戰橫掃統一獅。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟在大巨蛋越打越順手，今天靠先發投手克迪6.1局失掉1分的好投，加上岳政華3局上的致勝2分彈，終場以2：1奪下客場7連勝，成為史上第1支大巨蛋系列賽3戰橫擾對手的球隊，亦是球隊暌違10年下半季3連勝開局。

統一獅「府城金孫」古林睿煬今強碰中信，開賽連續解決6名打者，3局被老同學江坤宇敲安，再被岳政華擊出2分彈，失掉全場唯一的2分，後面4局僅被擊出2支一壘安打，總計7局7K僅掉2分，開季前12戰累積88K，打破2004年林英傑前12場最多K的聯盟土投紀錄。

岳政華在3局擊出的2分彈一度造成爭議，由於球打在右外野全壘打牆上附近後彈回場內，獅隊認為有打中黃色護墊彈回可能，提出重播輔助挑戰，但大巨蛋座椅是令人詬病的白色系，吃掉小白球，重播輔助判決看不清楚是打中座椅、欄杆或護墊，最終維持原判，讓總教練林岳平走出場抗議。

林岳平抗議。（記者方賓照攝）

中信先發投手克迪先發6.1局，僅在3局被陳聖平和陳傑憲的雙安連線失掉1分，全場飆出7次三振，奪下本季第2勝。

中信兄弟下半季狂掃3連勝，隊史前1次要追溯至2014年，另外也是第1支在大巨蛋3連戰系列賽橫掃對手的球隊，讓「獅子軍」吞下苦澀的4連敗，在大巨蛋戰績1勝4敗。中信大巨蛋戰績則升至12勝5敗。

岳政華敲出致勝2分砲。（記者方賓照攝）

克迪。（記者方賓照攝）

兄弟勝。（記者方賓照攝）

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