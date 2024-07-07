晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射箭》奧運隊友在模擬賽對決 林子翔、戴宇軒期待花都千人場面

2024/07/07 18:09

戴宇軒（左）與巴黎奧運隊友林子翔（右）在模擬賽對決。（射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2024年企業射箭聯賽7日繼續在高雄左營國家運動訓練中心進行第八輪賽事，新竹市愛山林與新北凱撒之役正好上演「國家隊內戰」，最終愛山林林子翔加射6：5險勝戴宇軒，準備17日搭機，挑戰生涯首場五環戰役。

為了替國手們備戰，本週射箭協會與企業聯賽特地將背板改成奧運樣式，也舉辦模擬賽，林子翔表示：「是有點幫助，如果有很多觀眾就更好了，因為到時候會有上千人在旁邊看，要控制好自己的情緒。」

林子翔雖然昨天敗給新濠建設蔡明修，今天很快做出調整，不過對自己加射的8分箭不滿意，「左訓這附近很空曠，園區剛好又在施工，風向比較亂。但我知道問題出在哪，這是好事，至少比到了巴黎才在緊張好多了。」他笑說。

除了男單，兩人今天也在混雙對決，林子翔搭配吳宜霈以5：1擊敗奧運組合戴宇軒／雷千瑩，再度與「雷老師」搭檔出擊的戴宇軒表示很高興能在巴黎奧運前跟雷千瑩合作，培養默契。

戴宇軒期待巴黎奧運的大場面。（射箭聯賽提供）

「她是我們在學校的老師，所以我都叫她雷老師。」戴宇軒笑說：「能跟老師合作當然很棒，她經驗很豐富，狀況都很穩定，我不用擔心太多事情。」

即將啟程花都，挑戰人生第一次的奧運殿堂，戴宇軒表示：「奧運對所有運動員來說都非常重要，但也代表每個參加的選手都想拿牌，我只希望不要留下遺憾，不要回來後才想到什麼沒有準備，畢竟下一次能不能入選也不一定。」

昨天衝上龍頭寶座的新北凱撒今天再接再厲，總共拿下女單與男女團共3點，目前以總積分22分領先群雄，近況也很好的衛冕軍寒舍集團今天更是拿到4點，以19分衝上第二名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。