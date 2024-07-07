奧運射箭》奧運隊友在模擬賽對決 林子翔、戴宇軒期待花都千人場面

戴宇軒（左）與巴黎奧運隊友林子翔（右）在模擬賽對決。（射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2024年企業射箭聯賽7日繼續在高雄左營國家運動訓練中心進行第八輪賽事，新竹市愛山林與新北凱撒之役正好上演「國家隊內戰」，最終愛山林林子翔加射6：5險勝戴宇軒，準備17日搭機，挑戰生涯首場五環戰役。

為了替國手們備戰，本週射箭協會與企業聯賽特地將背板改成奧運樣式，也舉辦模擬賽，林子翔表示：「是有點幫助，如果有很多觀眾就更好了，因為到時候會有上千人在旁邊看，要控制好自己的情緒。」

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林子翔雖然昨天敗給新濠建設蔡明修，今天很快做出調整，不過對自己加射的8分箭不滿意，「左訓這附近很空曠，園區剛好又在施工，風向比較亂。但我知道問題出在哪，這是好事，至少比到了巴黎才在緊張好多了。」他笑說。

除了男單，兩人今天也在混雙對決，林子翔搭配吳宜霈以5：1擊敗奧運組合戴宇軒／雷千瑩，再度與「雷老師」搭檔出擊的戴宇軒表示很高興能在巴黎奧運前跟雷千瑩合作，培養默契。

戴宇軒期待巴黎奧運的大場面。（射箭聯賽提供）

「她是我們在學校的老師，所以我都叫她雷老師。」戴宇軒笑說：「能跟老師合作當然很棒，她經驗很豐富，狀況都很穩定，我不用擔心太多事情。」

即將啟程花都，挑戰人生第一次的奧運殿堂，戴宇軒表示：「奧運對所有運動員來說都非常重要，但也代表每個參加的選手都想拿牌，我只希望不要留下遺憾，不要回來後才想到什麼沒有準備，畢竟下一次能不能入選也不一定。」

昨天衝上龍頭寶座的新北凱撒今天再接再厲，總共拿下女單與男女團共3點，目前以總積分22分領先群雄，近況也很好的衛冕軍寒舍集團今天更是拿到4點，以19分衝上第二名。

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