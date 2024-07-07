MLB》「我是靠自己的實力來到這裡的」 洋基新秀披上條紋戰袍吐心聲

萊斯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基新秀萊斯（Ben Rice）今天上演單場三響砲，《紐約郵報》近期也獨家專訪到萊斯，在一問一答的訪問中，萊斯向外界喊話，自己是靠實力站上大聯盟舞台，也會繼續精進自己。

25歲的萊斯出生、成長於麻州，儘管身邊多數朋友都是紅襪迷，但萊斯從小就受到條紋戰袍的吸引，反倒成了紅襪世仇洋基的球迷。此外，萊斯活潑、愛搗蛋的個性，讓他成為班上的「小丑」，他也笑著直言自己曾經的夢想，可能是當一名喜劇演員，「僅次於職棒球員或冰球員。」

請繼續往下閱讀...

萊斯大學進入非棒球傳統名校的達特茅斯學院就讀，並在2021年選秀會被洋基在第12輪相中，展開職棒生涯。進入小聯盟後的萊斯逐漸適應職棒節奏，層級也穩定攀升，於今年來到3A，並在6月19日因瑞佐（Anthony Rizzo）受傷而被拉上大聯盟，還在當天即先發、敲出生涯首安。

「穿上條紋戰袍有重自豪感。」萊斯談及成為洋基球員的特別之處時表示，「這個球團擁有豐富歷史，許多傳奇球員都穿過這件球衣，能成為一份子象徵著榮譽與令人謙卑的經歷。」

不過萊斯也認為，自己絕對是靠自己的實力站上大聯盟，「我覺得我從一些比較默默無聞的情況下脫穎而出，我去了一間棒球知名度較低的學校，歷經疫情的同時能夠走出困境，不斷爭取到機會。當我來到小聯盟後，我靠實力爭取到更多上場時間，所以我知道我會在這裡，是因為我靠著實力來到這裡。」萊斯強調，這給了他十足的信心，讓他能持續進步，繼續靠自己贏得上場時間。

身披條紋戰袍所需背負的壓力，萊斯明白也不介意，「我還沒在其他地方打過球，所以這是我唯一知道的事。你當然能感受到這裡的鎂光燈更加刺眼，作為洋基的一員，肩上的壓力會更大，但我絕對肯定自己有在這裡打球的本事，再說一次，這是我唯一知道的，我熱愛這一切。」

萊斯明白自己還有很大的進步空間，相較許多資深球員，他自知經驗依舊短缺，有著很大的成長空間，而這激勵著他保持前進，萊斯知道，自己還能變得更好。「競爭、競爭、再競爭，成為一個難纏的對手，每天傑盡自己所能，努力替球隊爭取任何贏球的機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法