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MLB》「打者翔平」締超狂壯舉！美媒憶「投手大谷」3年前另1罕見紀錄

2024/07/07 19:28

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平5打席全上壘，2打數敲出三壘安打和本季第28轟，還獲得2次四壞球保送和觸身球保送，另跑出本季第18盜，締造大聯盟史上只有3位球員所締造的壯舉，這讓美媒《美聯社》還聯想到大谷在3年前所寫下的另一項超罕見紀錄，只不過是在投手丘上。

自1901年以來單場同時繳出全壘打、三壘安打、盜壘、四壞球和觸身球保送等5項數據的球員，史上只有3名球員達成這項紀錄，除了大谷翔平之外，另外兩名分別是2019年的釀酒人耶利奇（Christian Yelich）和1910年的洋基丹尼爾斯（Bert Daniels）。

而《美聯社》表示，這已經不是大谷第一次在計分板上留下幾乎前所未見的數據。2021年美國時間4月20日，效力天使的大谷以先發投手身份對決遊騎兵，該場先發他投4局用80球只有37顆好球，送出多達6次保送，以及1次觸身球，但也飆出7次三振，只被敲1支安打，沒有失分。

《美聯社》指出，大谷翔平是史上唯3位，先發投5局或以下，沒有失掉任何分數，僅被敲出1支安打，同時還投出至少6次保送與7次三振的先發投手，另外2人則是2017年的查特伍德（Tyler Chatwood）與1914年的貝利（Bill Bailey）。

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