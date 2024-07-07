瓊斯盃女籃》又被慘電！台灣白隊52分差不敵日本吞下首敗

台灣白楊家佳（圖右）帶球上籃，日本球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊今天在瓊斯盃第2戰碰上日本陷入苦戰，全隊沒有人得分上雙，陳昱潔繳出7分最高，終場以94：42落敗，目前拿下1勝1負。

台灣白隊今年由老中青三代組成，首戰擊敗菲律賓開胡，今天對決日本隊。首節雖被對手打出27：8攻勢，但台灣女將們不放棄，第2節劉希曄、楊家佳接力得分，試圖趕上，半場打完，仍以24：47落後。

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第3節白隊再次熄火，單節僅拿下7分，讓日本隊持續擴大領先。替補上陣、身高僅152公分的尹湘雲下半場表現搶眼，積極衝搶籃板，拿下4分，無論攻守都有貢獻，也多次製造對手失誤。

台灣白隊打得依舊辛苦，陳昱潔在末節尾聲連拿5分，但在分差過大加上體力下滑，仍以52分差吞下敗仗，目前取得1勝1負。

日本隊前役狂勝台灣藍隊51分，今天面對白隊全員都有得分進帳，大脇晴拿下全隊最高16分，山本遙香、宮城樂子都拿下12分，但全隊發生17次失誤，比起前役多。

台灣白隊方面，今天沒有球員得分上雙，陳昱潔拿下全隊最高7分，楊家佳、劉希曄5分次之。

台灣白陳怡萱（中）帶球上籃，日本球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白林玉書（右）帶球上籃，日本球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白黃沁瑜（圖中）帶球上籃，日本球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白隊總教練錢薇娟。（記者王藝菘攝）

台灣白劉希曄 。（記者王藝菘攝）

台灣白劉希曄 （圖中）帶球上籃，日本球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

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