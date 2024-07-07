溫網》球后史薇泰克草地滑鐵盧後檢討：我知道做錯了什麼！

史薇泰克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「紅土女王」史薇泰克（Iga Swiatek）再度兵敗溫布頓網球錦標賽，第3輪先盛後衰慘遭哈薩克非種子普汀塞娃（Yulia Putintseva）大逆轉，頭號種子女單32強止步，近來21連勝也被中斷，這位波蘭球后檢討反省後說：「我知道做錯了什麼！」

4週前，史薇泰克才在法國公開賽締造三連霸，贏得職業生涯第5座大滿貫冠軍，但紅土賽場19連勝的她，轉戰溫網草地卻只過2關，尤其此役首盤壓制普汀塞娃，又意外兵敗如山倒，接下來15局狂掉12局，「感覺自己正打出生涯中最棒的網球，卻到了另種讓我更加掙扎的場地，這並不容易，確實讓我在溫網度過一段不愉快的時光。」

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全英俱樂部的綠茵，迄今仍為史薇泰克最大罩門，除了是唯一未闖過8強的大滿貫賽，甚至2022年狂飆37連勝，就在溫網第3輪被法國老將科內特（Alize Cornet）終結。今年小史乾脆不參與草地暖身，卻又因為場外事務繁忙未獲喘息，導致臨場精神緊張，難以找回戰鬥力，「我有點驚訝。但我知道在羅蘭加洛斯之後做錯了什麼。我沒有真正好好休息，不會再犯這個錯誤了。」

22歲的史薇泰克強調，經歷過艱難的紅土賽季，不論身體或精神都得調整放鬆，「也許明年我會去度假，徹底放空什麼都不做。畢竟在草地上，我需要更多能量，來保持耐心並接受一些錯誤。」這位年輕球后即將再戰拿手紅土，為重返法網成名地的巴黎奧運準備，她也是波蘭奪金希望。

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