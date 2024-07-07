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MLB》現代棒球史上首見！ 大谷翔平復甦夜再寫新歷史

2024/07/07 19:43

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導 〕大谷翔平今天一掃近期小低潮，在滿30歲後敲出賽季第28轟，此外本場比賽他的5次上壘，更寫下現代棒球史上首見紀錄。

大谷翔平本場比賽前三打席選到2次四壞保送與1次觸身球保送上壘，並跑出本季第18次盜壘成功，接下來兩個打席連飆2支長打，賽季第28轟與第3支三壘安打出爐，單場比賽2打數2安打，終結最近11打數沒安打的低潮，也讓球隊在與釀酒人的關鍵系列賽率先取得2連勝。

根據《Opta STATS》報導，大谷翔平本場比賽還成為現代棒球史上，第一位能夠在單場比賽，選到複數保送，觸身球保送，敲出全壘打以及三壘安打的球員。而大聯盟官網指出，能夠單場比賽達成全壘打、三壘安打、盜壘、四壞球與觸身球保送的自1901年也僅有3人，分別是2019年釀酒人耶利奇（Christian Yelich）與1910年洋基丹尼爾斯（Bert Daniels）和今天的大谷翔平。

大谷翔平在今天2打數都敲安後，打擊率上升到3成16，超越教士阿拉耶茲（Luis Arraez）成為國聯打擊王，此外他的全壘打數28轟也持續獨走國聯，目前領先第二名的勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟。

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