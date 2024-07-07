球呢？大巨蛋白色系座椅「吃球」爆爭議 議員批蔣市府、遠雄鴕鳥心態惹禍

統一獅今對戰中信兄弟，但因大巨蛋白色系座椅「吃球」難判斷落點，引發爭議。（陳宥丞辦公室提供）

〔記者詹湘淇／台北報導〕統一獅今對戰中信兄弟，兄弟岳政華擊出右外野深遠飛球，但大巨蛋白色系座椅「吃掉」小白球，即便透過重播輔助判決也無法判斷是打中座椅或欄杆，統一獅教練對此提出抗議。民眾黨議員陳宥丞批評，大巨蛋自詡為世界級球場，但蔣市府和遠雄自我感覺良好，再維持鴕鳥心態只會影響國際賽事申請資格與球迷權益。

統一獅今對戰中信兄弟，三局下半兄弟隊岳政華擊出右外野方向深遠飛球，打到全壘打牆附近彈了起來，隨後再彈回界內，由於大巨蛋座椅是令人詬病的白色系，吃掉小白球，重播輔助判決也看不清楚是打中座椅還是欄杆，「小房間」看了許久，最終仍維持原判，讓統一獅總教練林岳平抗議數分鐘。

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民眾黨議員陳宥丞批評，這起嚴重判決爭議差點引發球員全武行，主因就是大巨蛋獨有的白色座椅的離奇設計。

陳宥丞說，大巨蛋座椅採用令人詬病的白色系設計，視覺上容易吃掉小白球，他早在一年前就不斷提醒應全面改善，並提供多項改善建議，無奈蔣市府與遠雄自我感覺良好，遠雄最終只更換了打者之眼區域。

陳宥丞批評，只要蔣市府與遠雄還是這種鴕鳥心態，這爭議永遠有得吵，最嚴重將會影響國際賽事的申請資格，台灣球迷的權益也會受損。

北市政體育局表示，台北大巨蛋正式啟用前，已由美國職棒大聯盟人員及國內專業棒球人士現場勘查，確認球場設計均符合國際級棒球賽事標準；體育局後續也將要求遠雄巨蛋公司，持續蒐集各中職球團的比賽體驗，審慎評估針對球場進行適度調整改善。

遠雄集團副總經理楊舜欽說明，對於賽事期間裁判結果，遠雄予以尊重，活動主辦方若對場館設備有任何意見回饋，我們皆可以隨時直接溝通，請外界放心。

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