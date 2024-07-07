NBA》勇士正式報價爵士明星前鋒！ 美媒曝雙方談判內幕

馬卡南。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前曾傳出勇士對於爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）非常感興趣，對此美媒接受訪問時指出，勇士制服組已經正式向爵士針對馬卡南開出報價，希望能網羅這位全明星前鋒。

《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）在《95.7 The Game》這檔播客節目中接受採訪時證實，勇士已經向爵士開出了一份正式的交易報價，瓊斯表示:「勇士已經向爵士提出報價，而我個人認為這是一份價值相當高的報價。在這份報價被正式放上談判桌後，爵士管理層必須仔細思考球隊到底期待能從馬卡南身上獲取怎麼樣的回報。」

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此外瓊斯也補充提到:「我確實認為勇士當前的報價非常豐厚，而裡面的主菜主要是勇士未來的選秀籤，但在勇士所有提出的報價中也有包含年輕球員的選項，而這些年輕球員都是具有極高成長潛力的新人。」

但瓊斯最後也提到造成勇士與爵士雙方談判仍有一段差距的關鍵:「我認為當前讓勇士與爵士難以達成協議的關鍵在於勇士目前只有2026、2028兩個不受保護的首輪籤，而在先前布里吉斯（Mikal Bridges）的交易案時，尼克付出了多達5個首輪籤才達成交易，此外尼克還送出了波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），我認為從馬卡南打出的表現及他的潛力來看，所有因素都得考慮進去，才能得出最終馬卡南在市場上的合理價值。」

雖然勇士今夏毫無疑問希望能補進馬卡南，但在這筆交易牽涉的包裹可能相當巨大的情況下，雙方管理層絕對需要更多時間才能得出讓大家滿意的結果。

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