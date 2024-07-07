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中職》相隔1016天的例行賽優質先發！ 徐若熙好投助味全勝台鋼

2024/07/07 19:56

徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨才終止7連敗低潮的味全龍，今推出本土王牌徐若熙出戰台鋼雄鷹。徐若熙交出一場6局無失分優質先發好投，加上打線把握機會，終場味全龍隊3:0擊敗台鋼雄鷹。

徐若熙投6局用84球、其中60球好球，被擊出5支安打、5次三振、僅1次四壞球保送、無失分，完成一場優質先發。

而徐若熙上回在中職例行賽投出優質先發，已得追溯到2021年9月25日面對樂天桃猿，此後他雖在台灣大賽和國際賽都有好投，但例行賽都未能投出優質先發，這之間相隔1016天。

台鋼雄鷹先發投手施子謙同場好投，唯一失分在3局下。龍隊首位打者郭天信強勁滾地球，造成台鋼三壘手吳念庭失誤，這也是吳念庭返台後首次發生失誤，郭天信隨後透過隊友滾地球和台鋼發生捕逸上三壘，龍隊靠劉基鴻高飛犧牲打先馳得點，該半局並未敲安就得分。

劉基鴻高飛犧牲打。（記者林正堃攝）

7局下，陳暐皓投球任內，1出局後，龍隊李凱威選到保送、劉基鴻敲安，吉力吉撈．鞏冠的滾地球，台鋼策動雙殺不成，龍隊又得1分，拿莫．伊漾接著敲安，龍隊單局拿到2分。

6局代跑替補上場的拿莫．伊漾，7、8局在一壘防區各上演一次精采守備。8局上，洋投銳歐單局被敲2安打，1出局一三壘有人危機下，王柏融平飛球遭拿莫美技接殺，台鋼該半局沒能得分。

味全龍完封台鋼雄鷹。（記者林正堃攝）

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