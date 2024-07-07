瓊斯盃女籃》新莊慘案第二樁！連兩天輸日本超過50分 錢薇娟有話要說

台灣白隊總教練錢薇娟。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣藍、白兩隊在瓊斯盃都以超過50分敗給以大學生為主要班底的日本隊，顯示出國內女籃目前面臨的窘境。白隊教練錢薇娟語重心長地表示，這兩隊都已是我們國家女籃的菁英，卻打出這樣的差距，這也是目前我們和日本隊之間的距離。

台灣白隊今天沒有球員得分上雙，陳昱潔攻下全隊最高7分。錢薇娟表示，不管有什麼球員沒參加，但目前的藍、白兩隊已是台灣女籃的菁英，也顯示出台灣和日本的差距。

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錢薇娟提到，昨天藍隊30次失誤，今天白隊34次，「失誤飆高，顯示出我們的節奏跟身體素質、力量和日本隊差距太大。」她提到，除了訓練上得調整，國內比賽裁判尺度或許也是問題之一，「台灣比賽尺度用身體對抗比例太低了，遇到日本防守這麼黏的球隊，真的無法對抗。」

另外，錢薇娟也點出體能的差距，今天第3節白隊雖讓對手得21分，防守表現還算合理，但單節團隊只拿7分，顯示出體能已不足以應付進攻的部分。

今天拿下5分的劉希曄坦言，日本隊打法一向非常壓迫，「我覺得我們白隊比較年輕，應該可以表現更好， 雖然兩週訓練很短，但每天在錢姊跟教練團帶領下，我們很紮實地訓練，沒想到今天會輸這麼多，真的很多細節可修正得做更好。」

台灣白隊42比94分敗給日本。（記者王藝菘攝）

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