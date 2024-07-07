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瓊斯盃》出賽費男籃有、女籃沒有？張承中回應：傳聞不準

2024/07/07 20:40

瓊斯盃女子組傳出沒有出場費，籃協副秘書長張承中澄清。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕籃協日前和職籃工會達成協議，針對球員在商業性賽事如瓊斯盃，籃協應支付每位球員在每場比賽5000元的出賽費以及相關後勤器材等，且男、女籃4支成人隊適用。近日卻傳出，出賽費部分疑似僅男籃有，女籃沒有，加上職籃工會公布台灣白隊訓練狀況，相關醫療、恢復器材沒到位，引發男女不平等爭議。

籃協日前和職籃工會針對國家隊權益進行協商，球員在商業性賽事如瓊斯盃，籃協應支付每位球員在每場比賽5000元的出賽費，另外還有醫療、恢復設備等，且為男、女籃4支成人隊都適用。

職籃工會理事長曾文鼎日前到台灣白隊訓練場地，關心選手訓練及比賽時的後勤支援狀況，卻發現白隊雖可借用學校設施，但相關醫療與恢復設備都還沒下文。另外也傳出女籃沒有出賽費的傳聞，甚至還有一說是女籃的藍隊有出賽費、白隊沒有，眾說紛紜。

球員私下表示，尚不確定是否有出賽費一事，目前聽聞兩種版本，一種是男生有、女生沒有，另一種是藍隊有出賽費，但白隊沒有，「就算白隊有，金額可能也不是比照藍隊。」

該名球員認為，出賽費的部分，希望能做到男、女平等，另外她也提到，目前訓練場地雖有貼紮設備，仍有許多恢復的器材沒到位，球員還得回到母隊去治療、恢復。

對於相關傳聞，籃協副秘書長張承中澄清，女籃出賽費問題，將內部確認整理好會告知大家，現在傳聞不實，應以籃協公告的為主。

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