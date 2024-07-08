NBA》理解K湯為何離開待了13年的灣區 勇士主帥：這從來都不容易...

K.湯普森與柯爾。（資料照）

〔體育中心／ 綜合報導〕勇士昔日的射手K.湯普森（Klay Thompson）日前以先簽後換的方式，離開待了13年的金州大軍，轉戰獨行俠。對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對K湯獻上祝福，同時他也明白K湯為何選擇離隊。

對於K湯的離開，柯爾受訪表示，「我只想對K.湯普森這不可思議的13年道出感謝，這其中有10年我都在他身邊。他為球隊、球團、灣區，以及我自己所做的一切，我們擁有的情誼以及不可置信的成功，更重要的是我們經歷過的一切，都是多麼的有意義與美妙。」

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「我們會想念Klay的，我們祝福他一切順利，這些事情很少能按照你想像中的計畫去進行。我們希望結果會不一樣，但並沒有，我們願Klay一切順利。」柯爾說道，「我們愛他，也會想念他。Klay，如果你有看見，感謝你所做的一切。」

K.湯普森即將邁入籃球生涯新篇章，儘管最終沒能只穿著同一件球衣退休，但這不影響K湯在柯爾心中的地位。「我完全理解，有時在人生中，我們都需要改變。求一個全新的開始，不管是什麼都好。無論你的到哪個階段，有時你就是需要改變，我認為這就是為何Klay選擇離開的最佳描述。」但柯爾也坦言，少了他的媒體日，將會顯得格外奇怪。

「當這些事劃下句點時，從來就不是一件容易的事。」柯爾說道，「但更重要的是，這份情誼會持續下去，回憶會延續，Klay將來會在大通體育館外擁有屬於自己的雕像，他將永遠被他的隊友、教練和球迷所愛戴。這從來都不容易，但我認為這一切對每一個人都會有好的結果。」

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