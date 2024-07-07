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電競傳說對決》甜蜜復仇地主強隊！台灣戰隊BMG勇奪世界冠軍

2024/07/07 22:01

BMG擊敗地主強敵奪下冠軍。（圖片擷取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕在泰國曼谷登場的APL 2024年《Garena 傳說對決》超級職業聯賽，台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）在冠軍賽以4：1擊敗來自RPL賽區的地主Buriram United Esports（BRU），成功奪下本屆世界冠軍。

BMG淘汰賽打敗公認最強地主泰國隊Talon Esports挺進4強，不過在與BRU爭奪勝部冠軍席次的比賽當中，以2：4不敵對手掉到敗部決賽。

在今天的敗部決賽BMG與Flash Wolves（FW）上演台灣內戰，BMG以4：2擊敗FW挺進冠軍賽，FW則拿下第三名。冠軍賽BMG上演甜蜜復仇，以4：1擊敗地主BRU成功奪下本屆APL冠軍，拿下20萬美元獎金，亞軍BRU則拿下10萬美元獎金，第三名的FW則拿到7萬美元獎金。

先前BMG總監陳建廷（Benny）在受訪時提到，從去年夏季賽墊底，BMG今年搖身變成常勝軍，陳建廷表示，休賽季重組陣容首重團隊氣氛，自己是選手出身，要知道選手需要什麼，「我想看大家一起努力的氛圍，只要團隊氣氛好，成績才有可能往上爬，加上後勤都有磨合到。」

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