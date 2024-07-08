晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運羽球》辛度力拼生涯首金 印媒提醒必須向戴資穎學習的1件事

2024/07/08 06:56

戴資穎。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數18天，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）日前迎來29歲生日，她也誓言摘下金牌。《印度快報》近日撰文點出辛度始終保持的優勢，以及她仍必須注意的事項。

《印度快報》指出，每當辛度在場上，總會有個標誌性的動作，當她走到場邊拿毛巾擦汗時，總是能靈活彎腰，雙膝不需彎曲就能輕鬆碰觸到腳趾。「拿下2面奧運與5面世錦賽獎牌的辛度，依然是一位卓越的運動員典範，她筆直的身形和寬闊的臂展仍然無可比擬。」

不過文中也提到，辛度仍有一些會讓人看了抓狂的情況，像是她對於邊線球的判斷有時令人沮喪，儘管過去2個月似乎有所進步；而當辛度失去領先優勢時，也很容易被微小的因素給觸怒，同時她在18：18這種比分之下，也會做出驚險的抉擇。

《印度快報》表示，但是在羽球場上，沒有比辛度更加強悍的戰士，尤其是進入4強階段後的拉鋸戰。同時強調，辛度在巴黎奧運要做的，就是像以往積極地向瑪琳（Carolina Marín）或陳雨菲這類的選手較量；但也要切記，在面對像戴資穎或山口茜這種鎮定自若的選手時必須保持冷靜，因為她們可完全不會受到噪音干擾。

辛度。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。