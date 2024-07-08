奧運羽球》辛度力拼生涯首金 印媒提醒必須向戴資穎學習的1件事

戴資穎。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數18天，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）日前迎來29歲生日，她也誓言摘下金牌。《印度快報》近日撰文點出辛度始終保持的優勢，以及她仍必須注意的事項。

《印度快報》指出，每當辛度在場上，總會有個標誌性的動作，當她走到場邊拿毛巾擦汗時，總是能靈活彎腰，雙膝不需彎曲就能輕鬆碰觸到腳趾。「拿下2面奧運與5面世錦賽獎牌的辛度，依然是一位卓越的運動員典範，她筆直的身形和寬闊的臂展仍然無可比擬。」

請繼續往下閱讀...

不過文中也提到，辛度仍有一些會讓人看了抓狂的情況，像是她對於邊線球的判斷有時令人沮喪，儘管過去2個月似乎有所進步；而當辛度失去領先優勢時，也很容易被微小的因素給觸怒，同時她在18：18這種比分之下，也會做出驚險的抉擇。

《印度快報》表示，但是在羽球場上，沒有比辛度更加強悍的戰士，尤其是進入4強階段後的拉鋸戰。同時強調，辛度在巴黎奧運要做的，就是像以往積極地向瑪琳（Carolina Marín）或陳雨菲這類的選手較量；但也要切記，在面對像戴資穎或山口茜這種鎮定自若的選手時必須保持冷靜，因為她們可完全不會受到噪音干擾。

辛度。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法