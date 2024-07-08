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MLB》洋基弱點顯露！ 名主持人辣評打線是「2人+7矮人」

2024/07/08 06:56

名主持人批評洋基打線現在就是索托與賈吉加上7個小矮人。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕開季一度戰績獨走聯盟的洋基隊近期陷入低潮，在傳統「基襪大戰」前的6個系列賽無法取勝，知名體育節目主持人弗朗西薩（Mike Francesa）便在節目上批評，洋基打線現在就是2個人加上7個小矮人。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在開季低潮後打出MVP身手，前89場比賽敲出32轟，交易來的索托（Juan Soto）在前87場比賽也有21轟演出，是球隊能夠維持高檔的主因。不過在本季敲出18轟的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）受傷，其餘球員也熄火的情況下，讓洋基在明星賽前的戰績下滑，分區不敵年輕力壯的金鶯位居美東第二。

弗朗西薩便辣評：「他們就像是2個人跟7個小矮人，糟透了。」隨後稱讚索托與賈吉：「索托日復一日地繳出MVP等級的身手，而在他身後有著賈吉，他正打出一個超凡的賽季。」

弗朗西薩提到，球隊在少了史坦頓後顯露出洋基打線的弱點，他認為史坦頓的爆發力能夠點燃洋基隊的比賽。且現在洋基隊在沃爾普（Anthony Volpe）陷入低潮後，少了一個足以勝任開路先鋒的角色，同時牛棚不穩定的狀況也讓球隊在分差較近的情況下難以獲勝。

洋基近期採用菜鳥「米飯哥」萊斯（Ben Rice）擔任先發首棒，他在7日凌晨對陣紅襪一戰，成為洋基隊史第一位單場擊出三響砲的菜鳥，在扛下一棒後的3場比賽，雖然僅是小樣本，但繳出4轟、8分打點，打擊率3成57、上壘率4成，攻擊指數1.614的誇張表現。

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