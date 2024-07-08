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瓊斯盃女籃》邀請彭詩晴回歸國家隊 教練邱啟益對她有期待

2024/07/08 06:58

彭詩晴。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WCBA女將彭詩晴前次打瓊斯盃已經是2019年，今年在總教練邱啟益邀約下，再度披上國家隊戰袍，她開玩笑說：「是時候該曝光一下。」，倒是總教練邱啟益希望能借重她的經驗，把進攻和防守的觀念傳承給年輕球員。

32歲的彭詩晴過去曾是國家隊常客，但近幾年鮮少看到她披上台灣隊戰袍，前次在瓊斯盃出賽已是2019年。提到這次回歸，她表示，是因為收到教練邱啟益的邀約，「很久沒在台灣打瓊斯盃，大家也有問我怎麼沒打瓊斯盃了，剛好今年邱哥很早問我，覺得應該是時候在台灣出現一下，趁還能打的時候曝光一下。」

許久未在台灣出賽，彭詩晴還多了母親的身分，她為兒子取名為「LUKA」，期許他能和NBA球星東契奇（Luka Doncic）一樣，未來也不排斥讓孩子走上運動這條路。

這次邀請彭詩晴加入藍隊，邱啟益說：「這次名單內有小丁（林育庭）跟詩晴，主要是希望她們可以把旅外經驗傳授給年輕球員，不管是防守或進攻觀念，這是我找她們的主要原因。」

值得一提的是，今年同樣畢業自北一女中的宋瑞蓁也加入藍隊，和學姊彭詩晴並肩作戰。彭詩晴認為，對方有不一樣的球風，「從她國中我就知道有這名球員，她打到現在一直在進步，但在場上節奏，視野應該可以做得更好 ，一步一步來，未來值得期待。」

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