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中職》兄弟3連勝開局後明面臨1大課題 平野惠一：別說負面的事情嘛！

2024/07/08 07:00

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟隊史暌違10年又打出下半季開季3連勝，近期的「平野・兄弟」在客場大進擊，狂掃7連勝，逼近林威助時期的客場9連勝，只是明起要回到洲際，主場戰績「借金（敗多勝少）」是上半季的課題之一。

中信從6月20日就開啟客場7連勝的「奧客模式」，已寫下隊史第3長紀錄，僅次於2012年的10連勝，以及2022年「威助・兄弟」的9連勝，不過在下週繼續挑戰客場連勝紀錄之前，須先克服主場戰績不佳的陰霾，上半季在洲際戰績僅11勝14敗，跟天母的味全龍是唯二在大本營「借金」的球隊。

「マイナスのことを言うなよ！（別講這麼負面的東西嘛！」平野惠一聽到主場戰績先笑著如此說道，隨後表示，「我們在台中真的有很多球迷來看球，而且也擁有主場優勢，希望下半季能打出勝多敗少的成績，選手們每一場比賽都很拚命在打。」

平野惠一灌輸「1分差贏球」的重要性也滲透球隊，連2場以1分差擊敗獅隊後，本季1分差比賽戰績是11勝7敗，勝率6成11，放眼全聯盟僅次於富邦悍將的6成25（15勝9敗）。

平野惠一不諱言，跟獅隊這2場都是拉鋸戰，贏下來滿辛苦的，「但我之前也說過，我很喜歡拉鋸戰，能贏下來是非常好的事情，選手會提升自信。」

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