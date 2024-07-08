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MLB》棒打塞揚名投！大谷翔平達成「20轟20盜」壯舉 還寫比肩朗神紀錄

2024/07/08 07:52

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今日有安打演出，還大秀快腿跑出2盜，達標「20轟20盜」里程碑，不過球隊終場以2：9不敵釀酒人，終結2連勝。

昨天有開轟的大谷此役打第1棒DH，首打席敲出二壘滾地出局，3下第二打席棒打前塞揚名投凱可（Dallas Keuchel），掃出擊球初速109.2英哩的中外野強勁安打，隨後大谷先盜二壘再盜三壘，本季已累積20盜。

大谷翔平生涯第3度單季盜壘數達到20大關，寫下日籍球員第二人紀錄，比肩鈴木一朗，此外大谷也是全聯盟本季首位創下「20轟20盜」的選手。

大谷後續3次打擊機會都熄火，全場5打數敲1安，吞下2次三振，賽後打擊率降至0.314。道奇今日火力遭封鎖，前5局一分未得，6下才靠著泰勒（Chris Taylor）2分砲破蛋，之後未再有分數進帳，最終以7分之差吞下敗仗。

釀酒人打線掃出12支安打，耶利奇（Christian Yelich）、帕金斯（Blake Perkins）都繳出3安猛打賞，哈斯（Eric Haase）則有雙安演出，3人皆有開轟表現。

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