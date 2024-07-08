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MLB》小熊右投不滿表現竟怒捶牆壁 如今造成左手骨折進60天IL

2024/07/08 08:18

小熊31歲右投布魯爾不滿自己表現，用力捶休息室牆壁，卻造成左手受傷。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊31歲右投布魯爾（Colten Brewer）昨天不滿自己表現，回到休息區怒捶牆壁，不慎造成左手骨折，今天被放進60天傷病名單。

布魯爾昨天在第3局登板，接替失2分的韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）的投球。布魯爾僅投0.2局被敲2安、丟2次保送，失掉3分（1分自責），包含自己發生一次傳球失誤。布魯爾退場時回休息室，用力捶牆壁，卻造成左手受傷。

「我的本意不是弄傷自己的手。」布魯爾今天受訪表示，「我感到失望及並犯錯誤，沒有藉口。我有很多事可以證明，我不願意做那樣的事情，情緒有時候會控制我們。」

布魯爾本季出賽16場，各有1次救援成功與中繼成功，防禦率為5.66，共投20.2局被敲24安（包含1轟），被打擊率為2成93、每局被上壘率（WHIP）1.60都是偏高。

「當事情發生時，你知道你搞砸了。」小熊隊總教練康索（Craig Counsell）表示，「這就是談話內容。你要為自己的錯誤承擔後果，這是一個不幸的犯錯，他被情緒控制，他不是這樣的人，但他犯下一個錯誤。」

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