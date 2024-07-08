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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》「字母哥」率希臘相隔16年重返五環殿堂 讓他激動落淚

2024/07/08 07:53

「字母哥」亞德托昆波率領希臘男籃拿到奧運門票。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃資格賽，希臘今天靠著NBA公鹿當家一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）交出23分，幫助希臘以80比69擊敗克羅埃西亞，這是希臘男籃自2008年北京奧運之後再度打進奧運，讓亞德托昆波迎接生涯首次的五環殿堂，「字母哥」賽後也留下男兒淚。

亞德托昆波此戰全場17投8中，拿到23分、抓8籃板，傳3次助攻。帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）貢獻全隊次高的19分，控衛卡雷希斯（Nick Calathes）貢獻14分。

身為NBA兩屆年度MVP得主的亞德托昆波，他在賽後激動地表示，「這是難以置信的感覺。」亞德托昆波說，「自從我小時候開始，我總是想在奧運舞台上打球。」

另外，西班牙男籃以86比78擊敗巴哈馬，巴西男籃以94比69擊敗拉脫維亞，也搶下奧運男籃門票。

這是希臘男籃自2008年後再度挺進奧運舞台，希臘隊將被分在奧運男籃小組賽A組，與澳洲、加拿大，以及西班牙同組。

克羅埃西亞隊方面，效力NBA快艇隊的中鋒祖巴克（Ivica Zubac）拿到19分13籃板，海佐尼亞（Mario Hezonja）、Mateo Dreznjak各拿15分，薩里奇（Dario Saric）14分。

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