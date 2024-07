奧運男籃》「字母哥」率希臘相隔16年重返五環殿堂 讓他激動落淚

「字母哥」亞德托昆波率領希臘男籃拿到奧運門票。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃資格賽,希臘今天靠著NBA公鹿當家一哥「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)交出23分,幫助希臘以80比69擊敗克羅埃西亞,這是希臘男籃自2008年北京奧運之後再度打進奧運,讓亞德托昆波迎接生涯首次的五環殿堂,「字母哥」賽後也留下男兒淚。

亞德托昆波此戰全場17投8中,拿到23分、抓8籃板,傳3次助攻。帕帕亞尼斯(Georgios Papagiannis)貢獻全隊次高的19分,控衛卡雷希斯(Nick Calathes)貢獻14分。

身為NBA兩屆年度MVP得主的亞德托昆波,他在賽後激動地表示,「這是難以置信的感覺。」亞德托昆波說,「自從我小時候開始,我總是想在奧運舞台上打球。」

另外,西班牙男籃以86比78擊敗巴哈馬,巴西男籃以94比69擊敗拉脫維亞,也搶下奧運男籃門票。

這是希臘男籃自2008年後再度挺進奧運舞台,希臘隊將被分在奧運男籃小組賽A組,與澳洲、加拿大,以及西班牙同組。

克羅埃西亞隊方面,效力NBA快艇隊的中鋒祖巴克(Ivica Zubac)拿到19分13籃板,海佐尼亞(Mario Hezonja)、Mateo Dreznjak各拿15分,薩里奇(Dario Saric)14分。

