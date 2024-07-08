晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今永昇太旅美首年進明星賽 寫日本選手史上第9人紀錄

2024/07/08 08:57

今永昇太。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太本季轉戰大聯盟舞台就大顯神威，豪取7勝並列全隊最多、也是自家先發群最優表現。今永也入選明星賽，成為旅美日籍選手史上第9人在菜鳥年就進入盟星賽。

今永昇太在本季以4年5300萬美元加盟小熊，他在4月份飆出5連勝、單月防禦率僅0.98，一度是大聯盟防禦率王。今永本季16場先發戰績7勝3敗、防禦率3.16，共投91局賞92次三振，挨了12發全壘打，被打擊率為2成42，每局被上壘率為1.11。

今永昇太成為自2015年的布萊恩（Kris Bryant，現效力洛磯）之後，再度有小熊選手在新人年就入選明星賽。

史上在菜鳥年就入選明星賽的日籍選手，包含1995年的名投野茂英雄、2001年的傳奇球星鈴木一朗、2003年的松井秀喜、2007年的岡島秀樹、2008年的福留孝介、2012年的達比修有、2014年的田中將大、以及2023年的千賀滉大。

小熊總教練康索（Craig Counsell）今天賽前特地召開球隊會議，宣布今永昇太正式入選明星賽。今永透過翻譯表示，「當我走進會議時，我不是很確定這次的主題是什麼，我們有很多出色的選手，所以其他人被選中，那也是很合理。當我被選中時，這讓我非常高興。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。