MLB》今永昇太旅美首年進明星賽 寫日本選手史上第9人紀錄

今永昇太。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太本季轉戰大聯盟舞台就大顯神威，豪取7勝並列全隊最多、也是自家先發群最優表現。今永也入選明星賽，成為旅美日籍選手史上第9人在菜鳥年就進入盟星賽。

今永昇太在本季以4年5300萬美元加盟小熊，他在4月份飆出5連勝、單月防禦率僅0.98，一度是大聯盟防禦率王。今永本季16場先發戰績7勝3敗、防禦率3.16，共投91局賞92次三振，挨了12發全壘打，被打擊率為2成42，每局被上壘率為1.11。

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今永昇太成為自2015年的布萊恩（Kris Bryant，現效力洛磯）之後，再度有小熊選手在新人年就入選明星賽。

史上在菜鳥年就入選明星賽的日籍選手，包含1995年的名投野茂英雄、2001年的傳奇球星鈴木一朗、2003年的松井秀喜、2007年的岡島秀樹、2008年的福留孝介、2012年的達比修有、2014年的田中將大、以及2023年的千賀滉大。

小熊總教練康索（Craig Counsell）今天賽前特地召開球隊會議，宣布今永昇太正式入選明星賽。今永透過翻譯表示，「當我走進會議時，我不是很確定這次的主題是什麼，我們有很多出色的選手，所以其他人被選中，那也是很合理。當我被選中時，這讓我非常高興。」

Another milestone in Shota's journey. pic.twitter.com/IXZwX08v4y — Chicago Cubs （@Cubs） July 7, 2024

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