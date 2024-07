MLB》球迷干擾接球！意外中斷光芒球星連19場上壘紀錄 教頭氣炸

光芒教頭凱許上場抗議。(美聯社)



廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今天在主場迎戰光芒,第7局光芒球星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)擊出右外野界外飛球,一名遊騎兵球迷因「干擾守備」接球,裁判認定打者還是出局,這讓光芒教頭凱許(Kevin Cash)相當不滿。遊騎兵最後以13比2大勝。

此戰7局上1出局,阿羅薩雷納打出右外野界外飛球,遊騎兵右外野手詹考斯基(Travis Jankowski)衝進右側的觀眾席前要接球,這時一名身穿前南韓球星秋信守球衣的遊騎兵球迷,他伸出手套接球,讓詹考斯基無法接到球,現場遊騎兵球迷也當場開噓這位男性球迷。

裁判當下做討論,一壘審穆欣林斯基(Mike Muchlinski)最後判定阿羅薩雷納是出局。光芒這時提出挑戰,但最後仍維持原判。這個判決讓凱許很不高興,他上場與裁判們爭論。

阿羅薩雷納全場3打數0安,賽後打擊率為2成01,這也讓他本季最長的連續19場上壘紀錄也因此中斷。阿羅薩雷納曾在2023年締造連20場上壘的生涯最佳紀錄。

遊騎兵強投艾瓦歐迪(Nathan Eovaldi)今主投7局失2分,摘得本季第6勝。遊騎兵全場狂敲19安,席格(Corey Seager)有一發三分彈,海姆(Jonah Heim)4安2打點、包含一發陽春砲。朗福德(Wyatt Langford)4安1打點;光芒投手里特爾(Zack Littell)主投4局失7分,吞本季第6敗。

We just had a fan interference on a foul pop-up.



Travis Jankowski looked up very annoyed at the fan. Looked like the fan said "oh shit!" on the broadcast once he realized what he had done.



Umpires meet, Randy Arozarena called out. Kevin Cash was not happy. pic.twitter.com/r9PhRlzooB