高球》潘政琮強鹿菁英賽並列第2寫本季最佳 前進巴黎奧運添信心

台灣旅美好手潘政琮。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手潘政琮今天在PGA強鹿菁英賽第4回合揮出64桿，以低於標準桿24桿獲得並列第2名，寫本季最佳成績，也是這季第2度打進前3名，為接下來的巴黎奧運增添信心。

潘政琮這週在強鹿菁英賽表現出色，前3輪分別繳出65、63及68桿，並在第3回合打完取得並列第4名，和領先選手相差4桿。

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潘政琮今天抓下9鳥、吞2柏忌，以64桿繳卡，他認為自己感覺很不錯，「即使上週我以一或兩桿的差距被淘汰，我仍然覺得自己的狀態很棒。」小潘提到，推桿的發揮是關鍵，「感覺我推得都差不多，可能上週還推得更靠近，但我卻沒辦法晉級，而這週我做到了一切，很美好的一週。」

潘政琮拿下並列第2名，也收下本次賽事僅有的兩張英國公開賽門票，「我知道有兩個名額。老實說，我並沒有太在意，我只知道今天我需要在比賽中表現出色才有機會。」小潘提到，他曾在2014、2019和2021年參加英國公開賽，但3次都未能晉級，「英國公開賽總是在我的願望清單首位，我去過那裡3次，我覺得那是很適合我的比賽，但不知為何，過去總是打得不好，希望這次會有所不同。」

台灣另一好手俞俊安今天抓6鳥、吞2柏忌揮出67桿，最終以低於標準桿17桿拿下並列第20名。領先的美國好手湯普森（Davis Thompson）今天穩紮穩打，以64桿繳卡，並以低於標準桿28桿奪下美巡生涯首冠。

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