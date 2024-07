MLB》洋基殺手！德弗斯雙響砲平老爹超狂紀錄 賞條紋軍近22戰16敗

紅襪強打德弗斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最後一場,紅襪27歲強打德弗斯(Rafael Devers)今天再度扮演「洋基殺手」,單場轟出雙響砲,瑞法拉(Ceddanne Rafaela)也貢獻陽春彈,加上克勞佛(Kutter Crawford)7局好投,紅襪最後以3比0完封條紋軍。洋基近22場吞16敗,過去7個系列賽都輸掉。

此戰前6局上演投手大戰,洋基火球新星希爾(Luis Gil)、克勞佛都沒有掉分。第7局1出局後,德弗斯逮中希爾一顆98.8英里(約159公里)的四縫線速球,擊出左外野超前陽春砲,打破雙方平手僵局。瑞法拉在第8局敲陽春砲添分。

瑞佛斯第9局面對洋基投手湯肯(Michael Tonkin),鎖定一顆外角偏高的93.4英里的四縫線速球,雖然是一顆外角壞球,瑞佛斯仍轟出中外野陽春砲,單場雙響砲、本季第21轟出爐,震撼洋基主場球迷。

德弗斯生涯在洋基球場敲16發全壘打,追平紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz),並列史上第三多紀錄、同時也是紅襪隊史最多。

現年27歲的德弗斯生涯面對洋基共敲28轟、進帳71分打點。此外,德弗斯過去15場面對洋基,交出7轟、15分打點,打擊率4成51的對戰成績。

克勞佛主投7局無失分,摘得本季第5勝。終結者簡森(Kenley Jansen)1局1K無失分,摘得本季第18次救援成功。

希爾今天交出6.2局賞9次三振好投,僅失1分,吞本季第5敗。洋基全場僅4支安打,「法官」賈吉(Aaron Judge)全場4支0、吞3次三振,賽後打擊率降至3成08。

