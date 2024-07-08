MLB》洋基殺手！德弗斯雙響砲平老爹超狂紀錄 賞條紋軍近22戰16敗

紅襪強打德弗斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最後一場，紅襪27歲強打德弗斯（Rafael Devers）今天再度扮演「洋基殺手」，單場轟出雙響砲，瑞法拉（Ceddanne Rafaela）也貢獻陽春彈，加上克勞佛（Kutter Crawford）7局好投，紅襪最後以3比0完封條紋軍。洋基近22場吞16敗，過去7個系列賽都輸掉。

此戰前6局上演投手大戰，洋基火球新星希爾（Luis Gil）、克勞佛都沒有掉分。第7局1出局後，德弗斯逮中希爾一顆98.8英里（約159公里）的四縫線速球，擊出左外野超前陽春砲，打破雙方平手僵局。瑞法拉在第8局敲陽春砲添分。

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瑞佛斯第9局面對洋基投手湯肯（Michael Tonkin），鎖定一顆外角偏高的93.4英里的四縫線速球，雖然是一顆外角壞球，瑞佛斯仍轟出中外野陽春砲，單場雙響砲、本季第21轟出爐，震撼洋基主場球迷。

紅襪強打德弗斯。（美聯社）

德弗斯生涯在洋基球場敲16發全壘打，追平紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列史上第三多紀錄、同時也是紅襪隊史最多。

現年27歲的德弗斯生涯面對洋基共敲28轟、進帳71分打點。此外，德弗斯過去15場面對洋基，交出7轟、15分打點，打擊率4成51的對戰成績。

克勞佛主投7局無失分，摘得本季第5勝。終結者簡森（Kenley Jansen）1局1K無失分，摘得本季第18次救援成功。

希爾今天交出6.2局賞9次三振好投，僅失1分，吞本季第5敗。洋基全場僅4支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4支0、吞3次三振，賽後打擊率降至3成08。

Rafael Devers has done it again!



He wants the ketchup pic.twitter.com/jG34Ty9hu7 — MLB （@MLB） July 8, 2024

洋基投手希爾。（美聯社）

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