晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基殺手！德弗斯雙響砲平老爹超狂紀錄 賞條紋軍近22戰16敗

2024/07/08 09:47

紅襪強打德弗斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最後一場，紅襪27歲強打德弗斯（Rafael Devers）今天再度扮演「洋基殺手」，單場轟出雙響砲，瑞法拉（Ceddanne Rafaela）也貢獻陽春彈，加上克勞佛（Kutter Crawford）7局好投，紅襪最後以3比0完封條紋軍。洋基近22場吞16敗，過去7個系列賽都輸掉。

此戰前6局上演投手大戰，洋基火球新星希爾（Luis Gil）、克勞佛都沒有掉分。第7局1出局後，德弗斯逮中希爾一顆98.8英里（約159公里）的四縫線速球，擊出左外野超前陽春砲，打破雙方平手僵局。瑞法拉在第8局敲陽春砲添分。

瑞佛斯第9局面對洋基投手湯肯（Michael Tonkin），鎖定一顆外角偏高的93.4英里的四縫線速球，雖然是一顆外角壞球，瑞佛斯仍轟出中外野陽春砲，單場雙響砲、本季第21轟出爐，震撼洋基主場球迷。

紅襪強打德弗斯。（美聯社）

德弗斯生涯在洋基球場敲16發全壘打，追平紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），並列史上第三多紀錄、同時也是紅襪隊史最多。

現年27歲的德弗斯生涯面對洋基共敲28轟、進帳71分打點。此外，德弗斯過去15場面對洋基，交出7轟、15分打點，打擊率4成51的對戰成績。

克勞佛主投7局無失分，摘得本季第5勝。終結者簡森（Kenley Jansen）1局1K無失分，摘得本季第18次救援成功。

希爾今天交出6.2局賞9次三振好投，僅失1分，吞本季第5敗。洋基全場僅4支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4支0、吞3次三振，賽後打擊率降至3成08。

洋基投手希爾。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。