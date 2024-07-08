奧運男籃》談本屆美國夢幻隊 杜蘭特：待過陣容最強大的一次

杜蘭特。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國籃壇巨星杜蘭特（Kevin Durant）在接受雅虎記者古德維爾（Vincent Goodwill）的訪問時談到他看本屆美國隊的想法。

記者首先問到本屆奧運是否為年屆35歲的杜蘭特生涯最後一次參加奧運，杜蘭特回覆其實有相當多人詢問過此事，不過他仍無法確定，現階段只希望好好的享受當下及認真對待本屆的奧運賽事，

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而當談及此屆奧運有無與先前幾屆不同之處，杜蘭特則回應還好，每年不論陣容如何，美國隊總是被外界寄予厚望成為最終贏家，感覺就像不能輸掉任何一場比賽，期望及壓力無時無刻都存在著。

不過他也認為本屆陣容是他參與的四屆奧運中，陣容最好的一次，不像2021年東京奧運，有很多綠葉型球員在陣中，今年陣容裡的所有人都是球隊一哥，大家都是名人堂歷史級別的全明星，這將會讓今年的賽事非常有趣。

最後問及再度與教練柯爾（Steve Kerr）和柯瑞（Stephen Curry）合作，杜蘭特則認為他們不會有任何銜接上的困難，三方都知道對方打球的習性以及在球場上的所需，一起合作可說是相當簡單。

然而杜蘭特近期因小腿輕微拉傷，缺席了美國隊在拉斯維加斯的前兩天的訓練，美國隊教練柯爾則表示此傷勢並不嚴重，受傷的杜蘭特僅被放在每日觀察名單。

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